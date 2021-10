My Hero Academia 329: data di uscita e teorie sulla prossima guerra

Siamo giunti al momento della guerra finale di My Hero Academia. Il mangaka Kohei Horikoshi ha fatto capire che manca poco alla fine del manga e, seppur ci sia ancora molto da approfondire, stiamo facendo i passi verso l'ultima battaglia che coinvolgerà il mondo intero.

All for One è infatti riuscito a usare tutti i suoi legami e influenze per scatenare caos in tutto il mondo o comunque per minacciare gli altri paesi, in modo tale da poter mettere le mani sul Giappone senza intrusioni estere. Eppure alcuni eroi del mondo di My Hero Academia hanno già fatto la loro mossa o stanno pensando di farla, vista la situazione generatasi.

La guerra mondiale di My Hero Academia è imminente e la prima a prenderne parte è stata Star and Stripes, eroina numero uno degli Stati Uniti d'America, in arrivo per aiutare il suo maestro All Might. Sarà lei a scendere in campo in My Hero Academia 329? Potrebbe essere ancora un po' presto per il suo arrivo in Giappone, anche se non mancherebbe comunque molto. Le intenzioni di Horikoshi potrebbero andare sia dal mostrare attualmente il fronte dei villain che ad assicurare lo scenario dei protagonisti alla Yuei. Senza contare che Deku e All Might devono ancora fare una chiacchierata insieme sugli ultimi eventi e sviluppi dei quirk del One for All.

My Hero Academia 329 verrà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 10 ottobre alle 17.