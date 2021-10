My Hero Academia 329, l'Occidente soccorre l'Oriente: lo scontro si avvicina

Sebbene la comunità internazionale abbia negato i permessi per poter prestare soccorso alla società giapponese, vista la situazione di grave crisi in tutto il globo, l’allieva prediletta di All Might è partita aggirando le regole. L’eroina numero uno degli Stati Uniti d’America sta per arrivare in My Hero Academia!

Il capitolo, che si apre con una bellissima pagina introduttiva che mostra ai lettori lo sfarzoso profilo di Star and Stripe, si concentra prevalentemente sulla figura di All For One e sul suo piano letale. Non sono né la società nipponica, né il One For All i suoi obiettivi: il Signore del Male sta puntando alla conquista del mondo intero. Per farlo, ha però bisogno di sottrarre il Quirk all’eroina statunitense. Ma di cosa sarà capace, per essere l’ambizione di All For One?

Quando il capitolo 329 di My Hero Academia volta pagina, Horikoshi ci porta nel bel mezzo di una discussione tra Hawks e Best Jeanist. L’eroe alato informa il collega che a breve la Number One statunitense entrerà nello spazio aereo giapponese, ma che non è convinto che possa cavarsela in una situazione del genere. Best Jeanist, invece, pare essere un suo fan, tanto da volerle chiedere informazioni su un jeans della Golden Age.

Improvvisamente, il detective Tsukauchi informa i due, oltre che Endeavor, che “lui”, si è mosso. Tomura Shigaraki è sveglio, e nel cielo giapponese si oppone all’arrivo di Stars and Stripes. In My Hero Academia 330 si aprirà la partita USA Hero Vs Japan Villain. Chi la spunterà? Vi lasciamo alla statuetta ufficiale di Dark Deku, versione tenebrosa di Midoriya che ha contraddistinto gli ultimi capitoli dell'opera.