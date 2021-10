My Hero Academia 329: i piani malvagi di All for One per controllare il mondo

La fuga di massa da Tartarus ha gettato nello scompiglio la società degli eroi di My Hero Academia, causando il panico tra i civili e non solo. Molti addetti ai lavori hanno dato le proprie dimissioni per paura e incapacità di continuare con il loro incarico e sono stati in pochi a mettersi contro i super villain in circolazione.

Il capo di tutto però è rimasto in silenzio e inattivo per tutto questo tempo. Sono passate diverse settimane e soltanto in My Hero Academia 329 arriva finalmente il turno di All for One. Nel suo nascondiglio, All for One ammette a Spinner, che gli sta facendo da guardia, di essere riuscito a nascondersi in tutta tranquillità soltanto grazie al caos generato dall'evasione e dagli altri villain. Ora però è tempo di passare alle prossime fasi del piano, una delle quali è impossessarsi del One for All.

Tuttavia sarà fondamentale occuparsi dell'eroina americana Star and Stripes, la donna più forte al mondo e che sembra avere un quirk temibile, abbastanza forte da tenere sotto scacco tutte le organizzazioni criminali del mondo. Se All for One riuscisse però a mettere le mani sul suo potere, la partita sarebbe praticamente chiusa. Spinner intanto si chiede quale sarà il suo prossimo compito e la scena cambia in alcuni vicoli cittadini dove proprio il volto del villain lucertola accampa su alcuni cartelli. Spinner è diventato il volto della rivoluzione, con alcuni adepti di Re-Destro ancora guidati da Skeptic che sta gestendo tutto dietro le quinte.

Anche gli eroi però sono ancora in gioco, con Hawks, Best Jeanist e Endeavor che stanno discutendo dell'arrivo in Giappone di Star and Stripes. Il finale di My Hero Academia 329 nasconde però delle insidie: una chiamata di Tsukauchi avvisa il terzetto di eroi di un arrivo imprevisto. Tomura Shigaraki è in volo su un nomu e incrocia Star and Stripes a mezz'aria. I due daranno inizio a una battaglia ad altissima quota nel prossimo capitolo del manga?