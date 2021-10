My Hero Academia 329 spoiler e immagini: un incontro scioccante tra est e ovest

La crisi scatenata da All for One ha ripercussioni a livello mondiale, ma ciò vuol dire che anche le Nazioni Unite sono entrate in gioco. Mentre si pensa a come aiutare il Giappone e contemporaneamente contenere i villain internazionali, c'è qualcuno che già ha fatto la sua mossa per andare ad aiutare i protagonisti di My Hero Academia.

L'eroina Star and Stripes si è mostrata in My Hero Academia 328, sul finale che preannuncia una battaglia di proporzioni globali. Diretta verso il Giappone, la hero più forte degli Stati Uniti d'America va a dare supporto al suo maestro. Come proseguirà la situazione? Lo mostrano spoiler e immagini di My Hero Academia 329.

Circondato da tanti Nomu, All for One è seduto su un trono e sta ringraziando gli evasi da Tartarus per aver generato così tanto caos da permettergli di nascondersi in tutta tranquillità, bloccando le indagini della polizia e degli eroi. La fuga era stata già programmata ed era uno degli obiettivi a breve termine, cosa che confonde Spinner che era convinto questo fosse invece l'obiettivo definitivo. Come rivela il super villain, stava attendendo da tempo un'opportunità e ora si sente vicinissimo all'ottenere il One for All. Esistono tanti villain nel mondo che non sono stati messi fuori gioco da All Might, ma sono stati invece bloccati dall'invincibile Star and Stripes, ma se dovessero riuscire a prendersi il suo quirk allora tutto sarebbe molto più facile.

All for One dà un compito importante a Spinner così che tutto possa cambiare. Intanto la rivoluzione dei villain continua, con il fronte di liberazione del paranormale ancora attivo nonostante la cattura di Re-Destro. Ora la League of Villain rappresenta il volto della liberazione e sono gestiti da Tomoyasu. Nel frattempo, Hawks e Best Jeanist discutono in macchina dell'arrivo di Star and Stripes, quando vengono a sapere da Tsukauchi che Star and Stipes ha incontrato "lui" mentre giungeva in Giappone.

My Hero Academia 329 si conclude con l'incontro tra Star and Stripes e Tomura Shigaraki, giunto in volo ad incrociare l'eroina americana. L'incontro tra est e ovest ha inizio.