My Hero Academia 329: il vero obiettivo del signore del crimine

Dopo diversi capitoli incentrati su Deku, i ragazzi della Classe 1-A e All Might, finalmente My Hero Academia 329 porta i lettori dall’altra parte del fronte. Per quale motivo il signore del crimine è rimasto nascosto nell’ombra e non è partito immediatamente all’attacco? Il suo vero obiettivo non è né il One For All, né la società giapponese.

Con i Pro Heroes ridotti in ginocchio, ad All For One e il suo esercito di Villain sarebbe bastato solamente un ulteriore attacco per dominare completamente la società. Il re del male, però, ha deciso di restare nascosto nell’ombra osservando la situazione in attesa del risveglio del suo pupillo Shigaraki. In questo nuovo appuntamento con l’opera di Horikoshi scopriamo il motivo.

Seduto sul suo trono, circondato dai Nomu, All For One chiama a raccolta Spinner, illustrandogli il suo piano. Restare momentaneamente nascosti, grazie anche ai tafferugli che hanno impegnato i pochi Heroes rimasti e la polizia, per il Villain è stata una piccola vittoria. L’obiettivo a medio termine, come già noto, è ottenere il One For All. A quel punto, stupito da queste parole, Spinner domanda per quale motivo non sia in realtà il traguardo finale, come si supponeva essere.

Per tutta la vita, All For One ha cercato d’indirizzare la società verso questo esatto momento. All Might aveva eradicato le organizzazioni criminali giapponesi, ma per quanto riguarda il resto del mondo, la situazione è ben diversa. Attualmente, come rivelato in My Hero Academia 328, la comunità internazionale è preda di un attacco criminale a scala globale, ogni singola nazione è finita nel caos. Questa, per il re del male è l’occasione di una vita, e questa occasione ha un nome ben preciso, Star and Stripe, l’eroina numero uno degli USA.

Non sono il One For All, la società giapponese o il corpo di Shigaraki a destare l’interesse di All For One, ma bensì il Quirk di Star and Stripe, un potere che gli darebbe la possibilità di mettere sotto il suo giogo l’intero pianeta. Con l’eroina che sta per arrivare nel territorio giapponese e Shigaraki che le si para davanti, una battaglia cruciale sta per accendersi. Vi lasciamo agli spoiler su My Hero Academia 330 e a un artwork a colori del capitolo 329.