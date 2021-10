My Hero Academia 330: tutta la forza americana in una battaglia volante

Il piano di All for One sta per arrivare alla seconda fase, ma prima dovrà riuscire a togliere di mezzo una delle pedine più importanti della fazione nemica. In My Hero Academia è stata presentata l'eroina americana Stars and Stripes, la donna più forte al mondo oltre che uno degli eroi più forti in assoluto.

In volo, però, la donna è stata già trattenuta da uno dei nemici principali di My Hero Academia. Tomura Shigaraki si staglia in piedi su un nomu volante, pronto a dare battaglia. My Hero Academia 330 si concentra proprio sullo scontro tra Stars and Stripes e Shigaraki. Gli aerei americani prendono posizione e si preparano all'offensiva mentre Shigaraki sta riflettendo sulla sua identità, in questo momento in conflitto.

Stars and Stripes però non si lascia di certo pregare e dà inizio alle danze con un attacco che manipola l'atmosfera grazie al quirk New Order. Il villain subisce il colpo e diventa poi il bersaglio di svariati colpi laser provenienti dagli aerei. Tutto ciò però non basta per ucciderlo dato che i raggi vengono riflessi, costringendo Stars and Stripes a usare ancora il suo potere.

La battaglia va avanti, con l'eroina americana che sembra in grosso vantaggio. Dopo aver riflettuto sulle limitazioni del proprio quirk, Stars and Stripes si avventa contro Shigaraki e lo blocca, imponendogli una regola e rivelandogli il proprio passato, durante il quale fu salvata da All Might. L'odio per la figura dell'eroe e per tutto il resto della società però causa una sorta di trasformazione in Shigaraki che, all'interno, stava cercando di respingere anche il potere di All for One.

My Hero Academia si conclude con un lampo nero che inghiotte tutto, cosa ne sarà di Stars and Stripes?