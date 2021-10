My Hero Academia 330: l'ascesa di una nuova entità malvagia

Nel corso della guerra tra Villain e Heroes abbiamo visto Shigaraki perdere lentamente il controllo del suo corpo in favore di All For One, il quale, ancora imprigionato nel Tartaro, stava sfruttando la reminescenza rimasta nel Quirk per manovrare il suo allievo come un burattino. In My Hero Academia 330 la questione prende una piega inaspettata.

Il più recente appuntamento con l’opera di Kohei Horikoshi riprende dal cliffhanger con cui ci aveva lasciato. Con l’imminente arrivo di Star and Stripe sul suolo giapponese, Tomura Shigaraki è stato risvegliato per intercettarla. Ancora in volo a bordo di un jet, l’eroina statunitense viene attaccata dal leader del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, il quale, però, sembra essere piuttosto confuso.

Il nipote di Nana Shimura, infatti, non ha piena consapevolezza di se stesso. Lentamente, sta perdendo cognizione in favore del suo maestro, che nel frattempo continua a manovrare la situazione mentre si trova nascosto nell’ombra.

Stando a quanto rivelato, la trasformazione di Shigaraki è a circa il 97 o 98%. Attualmente, non è né lui, né All For One, ma bensì un entità a metà tra i due Villain, un essere che sprizza malvagità da tutti i pori e che pare in grado persino d'infrangere le regole imposte dalla Number One Heroine americana.

Ma davvero la volontà di Tomura Shigaraki cederà a quella di All For One, oppure sarà in grado di ribellarsi e liberarsi dal controllo del Re del Male? A queste due possibilità, si affianca un’altra ipotesi, ossia per l’appunto quella dell’ascesa di un nuovo nemico, nato dalla fusione tra allievo e maestro.

