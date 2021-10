My Hero Academia 330: cosa sta succedendo a Shigaraki?

Un po' come Midoriya, anche Tomura Shigaraki è lentamente cresciuto nel corso di tutto My Hero Academia. In questo atto finale, però, il giovane comandante del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale pare essersi spinto oltre il limite. Sta per perdere il controllo di se stesso?

Dal giovane sprovveduto che si lanciò contro All Might e l'intero Liceo Yuei, Shigaraki è ora divenuto un leader saggio e potente. Tuttavia, il controllo del suo maestro All For One è sempre più forte. Riuscirà a liberarsi dai fili che lo vincolano al Re del Male? Al momento, la risposta pare essere negativa.

Come scoperto da All Might attraverso i file ottenuti da Stain, Shigaraki si trova a un solo passo dalla sua evoluzione finale. Questo processo, fermo a circa il 97-98%, lo porterà a diventare l'arma definitiva di All For One, il Villain più potente della storia.

Quando però l'evoluzione sarà completa, Shigaraki perderà se stesso in favore del suo maestro. Come abbiamo visto anche durante il corso della guerra, All For One si sta lentamente appropriando del corpo del giovane, che attualmente ospita il suo potere. Già da ora, la psiche di Tomura è stata messa in discussione, creando uno strappo tra fisico e mente. Alla fine del capitolo 330 di My Hero Academia, infatti, egli non è né Shigaraki né All For One, ma un antagonista completamente nuovo ricolmo di sofferenza e rabbia.

Vi lasciamo alle anticipazioni su My Hero Academia 331, che arriverà dopo una settimana di stop, e alla prima apparizione di Star and Stripe.