My Hero Academia 330: data di uscita e teorie, la morte giunge anche in volo?

Il piano di All for One sta prendendo sempre più corpo. Tutti gli eventi accaduti finora hanno portato all'evasione da Tartarus e da altre prigioni del paese dei villain giapponesi più pericolosi, alcuni dei quali sono già stati affrontati dai protagonisti di My Hero Academia e rimessi in carcere.

Tuttavia All for One è riuscito a nascondersi e a far proseguire il suo piano. Con Spinner al suo fianco, si prepara alla prossima fase che vedrà anche l'intervento delle Nazioni Unite da non sottovalutare. E questi ultimi, mentre tergiversano sulla situazione per non lasciare troppo spazio alle varie organizzazioni criminali sparse per il globo, vedono i propri eroi diventare sempre più irrequieti. Finora soltanto Star and Stripes ha deciso di muoversi da sola. La forza americana così si muove, ma Shigaraki era pronta ad aspettarla.

My Hero Academia 330 porterà inevitabilmente a una breve schermaglia tra Shigaraki e Star and Stripes. Il villain potrebbe anche provare a imbastire una discussione e sembra anche improbabile una battaglia vera e propria, considerata la fresca introduzione dell'eroina. Nessuno dei due in questo momento può perdere per questioni di trama ed è quindi interessante vedere come potrebbe risolversi questo incontro.

My Hero Academia 330 verrà pubblicato domenica 17 ottobre su MangaPlus.