My Hero Academia 330, dal Giappone agli USA: il legame tra All Might e Star and Stripe

Aggirando le regole imposte dalla comunità internazionale di My Hero Academia, l’eroina numero uno Statunitense si è lanciata in soccorso del Giappone, patria della sua fonte d’ispirazione. Ancor prima di poter toccare il suolo, però, la morte incombe su di lei. Riuscirà Star and Stripe a sfruttare l’eredità di All Might e vincere questa battaglia?

Sin dal momento del suo debutto è apparso chiaro che Star and Stripe si ispiri ad All Might, sia nelle movenze, che nell’atteggiamento, che nell’aspetto fisico. A conti fatti si potrebbe quasi dire che l’eroina venuta dagli USA è una replica al femminile della Muscle Form di Toshinori Yagi. Che anche lei nasconda il suo vero aspetto?

Nel capitolo 330 di My Hero Academia viene finalmente rivelato il motivo per cui Star and Stripe, ancor più di Deku, è una fanatica dell’ex Simbolo della Pace. Lei, non è nient’altri che la bambina la cui famiglia viene salvata all’inizio del film My Hero Academia: Two Heroes. Quel momento, la visione dello studente giapponese che poi sarebbe divenuto All Might, l’ha ispirata a diventare la numero uno degli Stati Uniti, la più forte eroina di sesso femminile al mondo.

In segno di tributo, Star and Stripe ha modellato se stessa sulla base dell’ex numero uno del Giappone. Tutto di lei ci ricorda All Might, persino la capigliatura, che però al posto dei classici due ciuffetti, ne presenta ben otto. Esattamente come lui, però, anche Star and Stripe pare stia per andare incontro a un destino fatale nella battaglia contro il più pericoloso dei Villain.

Vi lasciamo alla prima apparizione di Star and Stripe e al cambiamento a cui Shigaraki sta andando incontro.