My Hero Academia 330, la legge marziale statunitense: tutto il potere di Star and Stripe

Ci siamo, una nuova, strepitosa battaglia è cominciata in My Hero Academia 330. Questa volta, però, la partita si gioca tra Giappone, le cui veci sono portate dal redivivo Villain Shigaraki, e Stati Uniti d’America, rappresentati dall’eroina più forte al mondo, Star and Stripe.

In volo sul cielo giapponese, sulle spalle di un Nomu, ad aprire le danze è Tomura Shigaraki, il quale scaglia un potentissimo colpo a onde radio elettromagnetiche. Quando i jet statunitensi evitano l’attacco, Star and Stripe mostra per la prima volta il suo Quirk, che è ambito persino da All For One.

L’Unicità dell’eroina numero uno statunitense si chiama New Order, e come suggerisce il nome le permette d'impartire degli ordini a qualsiasi elemento naturale. Dopo aver toccato un qualcosa, persino l’aria, e averne pronunciato il nome, Star and Stripe riesce a imporre a esso fino a due nuove regole. Il giovane villain sta per affrontare la dura legge marziale degli USA. Per lui, la sentenza è la pena di morte.

Quando Shigaraki lancia dei raggi laser attraverso i suoi innumerevoli poteri, l’eroina che si confà ad All Might dimostra di poter persino piegare e bloccare ciò che non ha essenza. Intuendo che gli attacchi a distanza sono dunque inutili, l’allievo di All For One prova ad attaccarla corpo a corpo, ma anche in questo caso Star and Stripe dimostra una forza brutale.

Avendolo toccato, la USA Number One Heroine può finalmente impartire una regola all’antagonista: se dovesse muoversi anche solamente di un centimetro, il suo cuore si fermerà. Shigaraki, però, non è più in lui. Ora è un essere a metà tra se stesso e il suo maestro. Come finirà la battaglia? Prima di salutarvi, vi lasciamo al legame tra All Might e Star and Stripe e allo sketch inedito di My Hero Academia realizzato da Kohei Horikoshi.