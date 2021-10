My Hero Academia 330 su Manga Plus: una minaccia senza identità contro gli USA

Riprendendo dal colpo di scena con cui aveva lasciato i lettori nell'ultimo appuntamento di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha mostrato per la prima volta in azione la Pro Hero numero 1 degli Stati Uniti d'America, Stars and Stripes, rivelandone parte delle straordinarie abilità, contro un avversario "sconosciuto".

Diretta verso il Giappone Stars and Stripes si è ritrovata di fronte a Tomura Shigaraki. Valutando tutte le opzioni possibili, l'eroina decide di attaccare il Villain, informando anche i piloti che l’hanno scortata. In nome delle patriottiche scene d’azione dei film americani, la Hero promette ai colleghi di riportare i corpi alle loro famiglie se dovessero cadere in battaglia.

Nel mentre Shigaraki descrive una strana sensazione. Dalle sue parole “so di essere Tomura Shigaraki e allo stesso tempo sono senza ombra di dubbio anche me stesso” comprendiamo che la sua “trasformazione” nell’ospite perfetto di All For One è completa, e accumulando energia scatena un attacco estremamente potente, colpendo diversi aerei americani.

Tuttavia Stars and Stripes non sembra essere per nulla colpita dal colpo subito e provoca il Villain dicendo di non doversi preoccupare di nulla, considerando che è la più forte. In una tavola Horikoshi informa i lettori del Quirk dell’eroina, si tratta di New Order, che toccando e nominando una determinata cosa o persona le permette di imporle degli ordini.

Shigaraki viene quindi bloccato e colpito dai laser degli aerei, che però riesce a respingere prontamente. Stars and Stripes qui dimostra di essere capace di bloccare e manipolare i laser. I due si scagliano l’uno contro l’altra, e nello scontro Shigaraki cerca di studiare le abilità dell’avversaria, capendo che può imporre solo due regole alla volta, una su di lei e una sul nemico.

In una rapida sequenza ci viene svelato che quando era piccola, lei e la sua famiglia sono stati salvati da un Pro Hero giapponese, All Might. Scontrandosi, Stars and Stripes è riuscita a toccare e pronunciare il nome di Shigaraki, e quindi ad imporre un ordine che lo riguarda. “Se Tomura Shigaraki si muoverà anche solo di un centimetro da qui, il suo cuore si fermerà”.

Tuttavia c’è un fattore non calcolato. L’unione di Shigaraki e All For One ha generato una nuova creatura, generata dall’odio e non più corrispondente all'identità del ragazzo, e nemmeno al suo nome di conseguenza.

Per concludere ricordiamo che la prossima settimana My Hero Academia sarà in pausa, e vi lasciamo ad una magnifica figure del "nuovo" Deku.