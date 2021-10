My Hero Academia 330, il piano di conquista di All For One

Un nuovo episodio dell'eterno tra le forze del bene e quelle del male ha inizio in My Hero Academia 330. Questa volta, i combattenti sul campo di battaglia sono solamente due, Tomura Shigaraki e Star and Stripe. Quest'ultima sarà la salvatrice della società giapponese o colei che la condannerà al regno di terrore di All For One?

Grazie anche ai dati recuperati dall'Hero Killer Stain, ora gli obiettivi di All For One appaiono più chiari. Il re del male non intende solamente appropriarsi del One For All e distruggere la società degli eroi, questo in realtà è un obiettivo di media portata, ma addirittura mettere ai suoi piedi l'intera popolazione mondiale. Per fare ciò, tuttavia, ha bisogno del Quirk dell'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America, colei che aggirando le regole si è gettata nella tana del leone.

Nel capitolo 330 di My Hero Academia, infatti, Star and Stripe, prima ancora di poter mettere piede sul suolo del Giappone, così che non si potesse riunire a Endeavor e Deku, viene attaccata da Shigaraki, finalmente sveglio.

Quando però Star and Stripe sembra aver finalmente fatto scacco matto, Shigaraki perde completamente la ragione: All For One si sta impossessando di lui. Al momento, però, questo processo è ancora incompleto, e Shigaraki è un essere composto da pura malvagità diviso a metà tra i due Villain.

Quel che sta accadendo è proprio ciò che voleva All For One, dare vita a una nuova minaccia che desse libero sfogo alla sua rabbia e ai suoi sentimenti negativi. Shigaraki, d'altronde, per tutta la sua vita è stato addestrato proprio a questo. Ma riuscirà ora a sottrarre il Quirk della USA Hero?

Vi ricordiamo che quest'oggi non uscirà come di consueto il capitolo settimanale dell'opera, dal momento in cui è stata messa momentaneamente in pausa. Vi lasciamo a un bellissimo sketch di Horikoshi che ritrae Bakugo beatbox.