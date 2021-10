My Hero Academia 330, un potere sopito: il risveglio del male

In rotta verso il capolinea, My Hero Academia si sta preparando per dare il meglio. Con l'arrivo sulla scena degli eroi internazionali, Shigaraki è tornato all'azione, dimostrando immediatamente di essere ancora più pericoloso di quanto già non fosse nell'arco della guerra.

Il trasferimento di potere da All For One a Tomura Shigaraki è quasi giunto al termine. Stando a quanto indicato, infatti, il processo è giunto a circa il 97-98%. A dimostrazione di ciò, sul palmo delle mani del nipote di Nana Shimura è spuntato un dettaglio che non si era mai visto prima.

All'alba della battaglia con Star and Stripe, l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America che si ispira ad All Might, sul palmo della mano di Tomura si può notare un piccolo foro. Per chi ancora non lo avesse capito, quest'apertura è quella che permette ad All For One di rubare i Quirk altrui. Al momento, dunque, nonostante la trasformazione non sia completa, Shigaraki è già in grado di accedere a buona parte dei poteri del suo maestro.

L'obiettivo attuale del Villain, come rivelato dallo stesso All For One, è il Quirk di Star and Stripe. Colei che dagli USA è giunta per salvare la società giapponese, potrebbe essere la prima vittima del "nuovo" Shigaraki, nonché una fonte d'immenso potere da sfruttare per i piani malvagi del Fronte.

