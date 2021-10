My Hero Academia 330 spoiler e immagini: la morte giunge in volo

Lo scenario di My Hero Academia è cambiato radicalmente negli ultimi capitoli. Ora però Deku è tornato in un posto che può chiamare casa a riposarsi, mentre altri stanno facendo le loro mosse. I villain non rimangono fermi, così come il resto del mondo con l'eroina Stars and Stripes in arrivo in Giappone.

La sua prima apparizione in My Hero Academia sarà però accompagnata da una battaglia importante, considerato che Tomura Shigaraki si è recato da lei bloccandola in volo. Gli spoiler con immagini di My Hero Academia 330 ci raccontano proprio dell'incontro tra i due.

Shigaraki sembra avere qualcosa che non va, dato che si sente strano. Sa di essere Tomura in quel momento ma sa anche che All for One sta prendendo il controllo del suo corpo. In ogni caso, inizia subito l'attacco a Stars and Stripes con alcuni quirk, che però vengono facilmente scansati dall'eroina americana. Il villain comprende che è una battaglia a chi riesce a toccare l'avversario per primo: iniziano così le prime schermaglie per colpirsi a vicenda.

La donna riesce però a colpire Shigaraki che inizia a perdere sangue copiosamente e inizia a respirare con più difficoltà. In questo frangente, gli aerei di supporto ne approfittano e sparano dei raggi laser verso Shigaraki che però vengono respinti. Stars and Stripes ne blocca uno diretto verso di lei e pensa alla natura del suo potere, "New Order", che le permette di stabilire al massimo due regole. Intanto Shigaraki si è rigenerato e sta sfruttando il Nomu per avvicinarsi, che però viene colpito subito da Stars and Stripes. Lei ripensa al suo quirk, dicendo che, avendo attivato su di lei la regola della super forza, può applicarne solo un'altra.

Stars and Stripes inizia poi a parlare del suo passato, ripensando a un momento in cui era ragazza in cui fu salvata da uno studente giapponese che era giunto in America per un evento di scambio studentesco. Quello studente era All Might che ispirò fortemente la giovanissima Stars and Stripes che decise così di prenderlo a modello, tanto da ricopiarne le antenne della capigliatura. Shigaraki si arrabbia nel sentire parlare ancora di All Might, conosciuto in tutto il mondo, ma l'eroina americana risponde che l'ex eroe è il simbolo della pace di tutti. Inoltre, avvisa il nemico che se farà un altro movimento, il suo cuore si fermerà.

Nel corpo di Shigaraki però c'è una lotta tra lui e All for One. Mentre l'odio del ragazzo cresce, cresce anche il controllo del super villain, arrivato al 98%. Le due identità si stanno mescolando e potrebbero dare vita a un nuovo individuo. My Hero Academia 330 si conclude con Shigaraki che cerca di respingerlo, lasciando stupita Stars and Stripes, ma alla fine Shigaraki ricorda la sua casa e il momento in cui iniziò tutta quell'ondata d'odio e un'esplosione di raggi neri lo avvolge.