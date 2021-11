My Hero Academia 331, ecco l'arma finale del governo Americano

L'ultimo capitolo del manga di My Hero Academia non solo prosegue con lo scontro fra Shigaraki e l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America, Stars And Stripes, ma mostra anche di cosa è capace il potente eroe e cosa ha in serbo l'America.

Finora è sempre stata quella del Giappone l'ambientazione al centro dell'opera di Kohei Horikoshi ma sembra che ora l'attenzione si sia ampliata, espandendosi fino agli Stati Uniti, la vera patria degli eroi.

Infatti, da subito vediamo come gli americani abbiano perfezionato il loro sistema degli Hero tanto quanto, se non più, rispetto al paese orientale. Già abbiamo visto quanto questo governo sia restrittivo con i top hero nel capitolo 331 di My Hero Academia. Nelle pagine finali possiamo invece vedere chiaramente una piccola anteprima sull'arma definitiva del governo americano.

Per quanto riguarda il potere di Stars and Stripes, il New Order, si è rivelato essere un potentissimo quirk che le permette di "cambiare le regole" di qualsiasi cosa tocchi, anche se può farlo solo per due cose alla volta e deve conoscere il nome di ciò che tocca.

Ma sembra che l'eroina americana abbia ancora bisogno di qualcosa per abbattere l'erede di All For One. L'eroina è stata in grado di modellare l'atmosfera intorno a lei a suo piacimento, creando una versione gigantesca di se stessa e partendo all'attacco. Ma questo non è bastato.

E' qui che entrano in gioco i Tiamat, descritti come "missili da crociera intercontinentali ipersonici all'avanguardia". Sono le armi inviate dagli Stati Uniti per dare a Stars And Stripes un ulteriore supporto nell'abbattimento di Shigaraki.

Curiosamente, "Tiamat" è il nome di uno dei personaggio principali di un precedente lavoro di Kohei Horikoshi, intitolato Barrage o Sensei no Baruji, pubblicato nel 2012 prima dell'arrivo di My Hero Academia. Quest'opera si concentrava più su pianeti ed alieni piuttosto che sui supereroi. La serie ha però raccolto solo due volumi tankobon prima di lasciare il posto all'attuale celebre storia di supereroi.

Vi ricordiamo che il capitolo 331 di My Hero Academia è disponibile su Manga Plus.