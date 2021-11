My Hero Academia 331 e quelle citazioni a Star Wars e JoJo che potreste non aver colto

Nel corso di My Hero Academia, spesso e volentieri Kohei Horikoshi ha nascosto citazioni ed easter egg a film e videogiochi. È risaputo infatti che l’autore giapponese sia un fan sfegatato della cultura pop, una passione messa in evidenza anche nel capitolo 331 della sua opera.

Le citazioni a Spider-Man in My Hero Academia 317 e a Super Mario in My Hero Academia 309 sono solamente le ultime di una lunga lista. Nel nuovo appuntamento con l’opera, però, si nasconde non un easter egg, ma ben due.

Nel bel mezzo della battaglia con Tomura Shigaraki, Star and Stripe chiede ai suoi uomini di metterla in contatto con il comandante Agpar. Agli appassionati di Star Wars e dell’opera omnia di George Lucas questo nome suonerà familiare. Che Horikoshi abbia volutamente citato l’Ammiraglio Gial Ackbar? Decisivo per le forze dell’Alleanza ribelle grazie al suo genio tattico, egli divenne il comandante delle Forze di Difesa della Nuova Repubblica. Il nome dato da Horikoshi al comandante di Star and Stripe non è dunque frutto di una casualità. Quando viene mostrato nelle pagine finali di My Hero Academia 331, si denota persino una certa somiglianza. Ma non solo, anche i laser impugnati da Star and Stripe ricordano in un certo qual modo le iconiche spade laser brandite dai cavalieri Jedi.

Il secondo easter egg è invece dedicata a Le Bizzarre Avventure di JoJo. Quasi come un omaggio all’opera del sensei Araki, Star and Stripe, sfruttando le regole del Quirk: New Order, crea una sua gigantesca copia “fatta d’aria”, invisibile agli occhi di Shigaraki. La versione 1000 volte più grande della numero uno statunitense non vi sembra uno Stand di JoJo? Gli Stand sono la concretizzazione dell’energia psichica e spirituale dei protagonisti principali, che attraverso la loro forza di volontà possono sviluppare e controllare gli Stand. Dunque, Star and Stripe è una portatrice di Stand.

E voi, avevate colto queste due citazioni nascoste nell’ultimo capitolo? Vi lasciamo all'anteprima di My Hero Academia capitolo 332.