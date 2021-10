My Hero Academia 331 data di uscita e teorie: una pausa e poi la conclusione dello scontro

Il piano di All for One prende sempre più corpo e ora potrebbe riuscire a ottenere un altro tassello importante. Infatti in Giappone stanno arrivando i rinforzi e uno di questi è l'eroina più forte al mondo, Stars and Stripes, che già ha ingaggiato un'importante battaglia in My Hero Academia 330.

Neanche il tempo di arrivare nello spazio aereo nipponico e Stars and Stripes è stata fermata da Shigaraki, con entrambi ora alle prese in una battaglia volante. Il nemico di My Hero Academia è in una forte crisi d'identità a causa di All for One e ciò sembra aver giovato nel combattimento dato che Stars and Stripes non è riuscita ad applicare il suo quirk New Order.

Ciò ha comportato uno scenario imprevedibile e che potrebbe già portare a una dipartita in My Hero Academia 331. Nel prossimo capitolo, ci sarà la conclusione della battaglia, il problema è che Stars and Stripes si trova troppo vicina all'esplosione oscura di Shigaraki. Mentre il super villain si è trasformato, l'eroina potrebbe aver subito importanti danni che potrebbero impedirle di continuare lo scontro come si deve, senza contare la possibilità di vederla addirittura morta per il colpo a sorpresa.

Rimane comunque possibile che Stars and Stripes si ritiri, visto che Shigaraki al momento è quasi arrivato al 100% della sua potenza. My Hero Academia 331 arriverà su MangaPlus domenica 31 ottobre alle ore 16:00.