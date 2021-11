My Hero Academia 331, All For One vuole il quirk di Stars and Stripes a tutti i costi

My Hero Academia ci mostra perché All For One vuole così tanto il quirk di Stars and Stripes con una dimostrazione completa del potere dell'eroina americana. Prima del suo debutto ufficiale nella serie, All For One aveva già affermato quanto avrebbe voluto ottenere il quirk dell'eroina di punta degli Stati Uniti per il suo grande piano.

Mentre si preparava ampliare la sua influenza su tutto il mondo, aveva già esaltato questo speciale quirk, dichiarando che la guerra sarebbe stata essenzialmente già vinta se se ne fosse impossessato.

Quando Stars e Stripes ha iniziato a scontrarsi con Tomura Shigaraki nell'ultimo capitolo, abbiamo iniziato a capire il motivo per cui il suo quirk, il New Order, si riveli totalmente game changing per le sorti del mondo. Quest'ultimo le permette di alterare la realtà semplicemente toccando qualcosa e dicendone nome.

Più precisamente, nell'ultimo capitolo abbiamo visto effettivamente le conseguenze di questo incredibile potere. E' semplicemente devastante vederlo a piena potenza, e chissà quanto potrebbe essere pericoloso in tandem con tutti i poteri che Shigaraki e All For One possiedono già.

Il capitolo 331 di My Hero Academia rivela le intenzioni di Stars and Stripes: diventa molto più aggressiva con il New Order, ritenendo Shigaraki una minaccia troppo grande da lasciare in vita. Shigaraki sembra aver capito in fretta il funzionamento del potere dell'eroina, ma vuole comunque testarne i limiti.

Questa che si fa sentire è però la parte di All For One che vive dentro di lui che comincia ad emergere ancora di più, mentre la sua bruciante curiosità comincia a rivelare quanto voglia il potere di Stars and Stripes per sé. Capire i suoi limiti significa anche capire tutta la sua gamma di utilità.

Arriviamo finalmente a vedere una dimostrazione del New Order quando l'eroina piega l'aria intorno a sé, creando un'immagine gigantesca e quasi divina di se stessa in un tentativo di attacco finale. Questo però non riesce ad abbattere Shigaraki, ma mostra molto bene anche il tipo di potere a cui si può arrivare con questo quirk.

Se cadesse in mani sbagliate, magari proprio All For One riuscisse ad impossessarsi di questo potere, sarebbe molto difficile immaginare come Midoriya, Endeavor o gli altri eroi sarebbero in grado di sconfiggerlo. Vi ricordiamo che il capitolo 331 di My Hero Academia è disponibile su Manga Plus.