My Hero Academia 331: quanto è diventato forte Shigaraki?

Ci stiamo finalmente addentrando nel pieno della nuova saga di My Hero Academia che pare essere caratterizzata da incredibili combattimenti. Un assaggio di questi li abbiamo avuti nel nuovo capitolo dove Stars and Stripes ha fronteggiato il nuovo Shigaraki in un epico scontro in volo.

Già dalle prime tavole del nuovo numero sono saltate immediatamente all'occhio tutte le restrizioni imposte dal governo americano sul New Order, il quirk dell'Hero n°1 degli Stati Uniti d'America che potrebbe addirittura mettere il mondo intero sotto scacco. Tuttavia, per poter funzionare, l'eroina deve conoscere il nome del suo avversario e toccarlo direttamente, due requisiti apparentemente insignificanti ma che nel caso di Shigaraki diventano più complessi che mai.

Attualmente, infatti, nemmeno Tomura può dire di essere ancora sé stesso, se non addirittura All For One o un altro individuo ancora, motivo per cui il New Order non ha funzionato come Stars and Stripes sperava. Ad ogni modo, l'eroina ha molteplici assi nella manica da giocare e con un'enorme riproduzione di sé ha iniziato a colpire con attacchi micidiali Shigaraki. Eppure, nonostante non sia ancora completo al 100%, il villain ha subito mostrato i primi segnali di miglioramento traducibili in un'elevatissima resistenza ai danni, sintomo che il celebre antagonista sia diventato un obiettivo ancor più pericoloso.

Non ci resta dunque che attendere quali saranno i risvolti dei missili Tiamat e se questi riusciranno davvero a mettere Shigaraki fuori dai giochi. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue abilità, quanto è realmente diventato forte? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.