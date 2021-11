My Hero Academia 331, l'inaudita potenza statunitense porterà alla vittoria finale?

Intuendo che il suo New Order perde di efficacia contro un avversario “mistico” come quello cui si trova contro, Star and Stripe decide infine di giocare il tutto per tutto. In My Hero Academia 331 l’eroina statunitense sembra decisa ad agguantare la vittoria a qualsiasi costo, ma riuscirà infine a trionfare contro il numero due dei Villain?

Nonostante lo abbia toccato e pronunciato il suo nome, il New Order, il Quirk dell’eroina statunitense, non ha avuto efficacia contro Tomura Shigaraki. Egli, infatti, non è consapevole della sua vera identità, e non riesce a capire se è ancora Shigaraki, se la trasformazione in All For One è ultimata, oppure se è tornato a essere Tenko Shimura. Quel che è certo è che i suoi capelli sono improvvisamente cresciuti, sintomo che la sua potenza smisurata si sta evolvendo.

Capendo che da solo il suo potere non sarà sufficiente, Star and Stripe comunica ai suoi uomini di chiamare il comandante Agpar, colui che gestisce l’operazione da lontano. Per fermare la minaccia mondiale di Shigaraki è necessario attuare la tattica finale. Prima di ciò, però, la number one hero statunitense ha bisogno di guadagnare tempo.

Sfruttando le imposizioni del suo Quirk, Star and Stripe modifica l’aria intorno a lei per creare una sua versione invisibile e mille volte più grande e potente, un essere gigantesco che riesce a infliggere due duri colpi all’avversario. Ma non solo, sfruttando i laser dei jet da combattimento statunitensi, l’alter ego di Star and Stripe riesce a impalare Shigaraki con una lancia fatta d’energia.

Questo attacco, a detta dell’eroina di pari potenza a quelli sferrati da Endeavor, è però solamente l’alba di ciò che sta per accadere. Finalmente in comunicazione con Agpar, Star and Strip richiede l’intervento della cavalleria americana, una decina di missili cruise intercontinentali denominati Tiamat.

Il bombardamento a tappeto contro Shigaraki è cominciato. Prima che ciò avvenga, vi lasciamo alla donna dietro la bandiera di My Hero Academia 331.