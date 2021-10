My Hero Academia 331 su Manga Plus, Stars and Stripes finalmente in azione

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha mostrato per la prima volta in azione la Pro Hero numero 1 degli Stati Uniti d'America, Stars and Stripes, rivelando alcune delle su abilità straordinarie.

Tomura Shigaraki ha tentato di arginarla nella prima fase del combattimento volante dove l'eroina americana ha rivelato proprio New Order un quirk strano per My Hero Academia, dalle mille funzionalità. La mutazione del villain di My Hero Academia insieme al maestro ha però colto alla sprovvista Stars and Stripes, che finisce coinvolta nell'esplosione del nemico.

Vediamo Stars and Stripes venire respinta proprio dall'esplosione di Shigaraki nelle prime pagine del capitolo, Shigaraki ha capelli lunghi e sembra molto più a suo agio. Il villain sembra iniziare a capire il New Order, basandosi sulle informazioni che è riuscito ad estrapolare durante lo scontro. Il governo americano, infatti, non ha mai fatto trapelare nessuna informazione sul potere della loro Number 1 Hero.

Stars and Stripes è pronta a controbattere: ordina ai suoi di consegnare un messaggio al comandante Ackbar, mentre lei inizia a solidificare l'atmosfera, creando un gigantesco avatar di se stessa. Questo scaraventa Shigaraki verso il mare. In seguito, cerca di sfruttare i laser dei jet degli alleati per creare una lancia di luce che usa per contrastare e tenere bloccato Shigaraki.

Dalla base, Ackbar avverte Stars and Stripes che questo colpo è molto rischioso. Vediamo in una foto il momento in cui l'eroina conobbe All Might per la prima volta negli USA (l'eroina era già apparsa prima in My Hero Academia) ed in seguito preannuncia l'arrivo dei missili intercontinentali TIAMAT, con bersaglio proprio il Tomura Shigaraki.