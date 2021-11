My Hero Academia 331: il reale obiettivo di Stars & Stripes e la differenza con All Might

In seguito alla singolare e oscura avventura di Midoriya, diventato quasi un Vigilante Solitario, gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno portato in risalto la concreta minaccia rappresentata da Tomura Shigaraki e All For One, dando inizio ad uno scontro impressionante, con protagonista Stars & Stripes, Pro Hero Numero 1 degli USA.

Sin da subito tale personaggio viene definito in maniera più precisa, con riferimenti al passato, e al suo idolo ed esempio che ha seguito fin da quando era bambina. La sua famiglia infatti è stata salvata proprio da All Might, come si vede nelle scene iniziali del film My Hero Academia: Two Heroes, e oltre alla mera ispirazione estetica, con i caratteristici ciuffi di capelli come quelli del Simbolo di Pace, la Pro Hero ha costruito la sua intera carriera su quel modello di eroe.

Tuttavia i suoi metodi sembrano essere profondamente diversi da quelli di Toshinori Yagi, e Kohei Horikoshi lo rende palese nel capitolo 331, disponibile su Manga Plus. Dirigendosi in tutta fretta e di sua spontanea volontà verso il Giappone, Star & Stripe si è ritrovata di fronte nientemeno che Shigaraki stesso, o almeno una sua nuova e più potente versione.

"Questo punk è famoso per essere la minaccia numero uno del Giappone. Dobbiamo usare tattiche che il Giappone non ha, ed ucciderlo, ora" così l'Hero esterna le sue reali intenzioni, con parole decise, forti e che si allontanano dallo stile più pacifista e di All Might stesso. L'eliminazione definitiva di All For One e Shigaraki renderebbe il mondo più sicuro indubbiamente, ed essendo convita di ciò Star & Stripe si scatena, trasformando l'aria in un gigantesco avatar di sé stessa per schiacciare Shigaraki con uno degli attacchi più devastanti dell'intera serie.

Il miglior Hero d'America sta facendo sul serio, e con l'arrivo di un attacco missilistico sembra aver ottenuto un grande vantaggio.