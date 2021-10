My Hero Academia 331 spoiler e immagini: il ritorno dalla pausa con una lotta furiosa

La battaglia contro All for One non è più un semplice affare giapponese. Mentre l'arcipelago è in crisi, ha richiesto aiuto alla società degli eroi internazionali, con i paesi del mondo di My Hero Academia che stanno decidendo il da farsi. Ma l'eroina americana Stars and Stripes non ha esitato, lanciandosi già incontro al pericolo.

Ancor prima di arrivare in Giappone, la donna più forte del mondo è stata intercettata da Tomura Shigaraki che, in volo, ha dato inizio a una battaglia pressante che lo ha sconvolto da dentro a causa della presenza di All for One. Ciò gli ha permesso di evadere il potere New Order e lasciare un cliffhanger per i lettori. My Hero Academia 331 con gli spoiler spiega cosa succede dopo.

A causa di un conflitto tra l'identità di All for One, Tomura Shigaraki e Tenko Shimura, il potere New Order di Stars and Stripes non ha avuto effetto, e tutto questo Shigaraki l'ha capito. Dopo l'esplosione nera, l'eroina americana viene sbalzata via e recuperata da uno dei jet. La battaglia riprende, ma Shigaraki sembra ormai capace di contrastare il potere nemico e approfittare dei suoi limiti.

Tuttavia, Stars and Stripes non si arrende e lancia invece un doppio attacco: da una parte avvisa i suoi di contattare il comandante Aghbar e dare l'ordine previsto, dall'altra solidifica l'atmosfera dando vita a una propria versione gigante che lancia un attacco che schiaccia Shigaraki al suolo. La potenza è tale da non far muovere il villain e, mentre gli sforzi di Stars and Stripes continuano, arriva la conferma del comandante Aghbar.

Mentre i piloti dei jet ripensano al primo incontro con Stars and Stripes e come questa li avrebbe difesi fino alla morte, inizia l'arrivo dei missili intercontinentali Tiamat verso il luogo della battaglia. My Hero Academia 331 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 31 ottobre.