My Hero Academia 331: tutta la forza statunitense racchiusa in un colpo finale

L'incredibile battaglia aerea tra Giappone e Stati Uniti d'America sta per giungere al termine, ma quale sarà l'esito finale? Nel capitolo 331 di My Hero Academia, Star and Stripe dà finalmente sfoggio di tutta la potenza di cui è capace la numero uno degli USA. Ciò, però, potrebbe non essere sufficiente per fermare Shigaraki.

La minaccia di All For One e Tomura Shigaraki non riguarda più soltanto la società giapponese, ma è diventata di scala mondiale. La prima a intervenire, aggirando le regole imposte dalla comunità internazionale, è Star and Stripe, l'eroina numero uno statunitense che si rifà ad All Might.

Intercettata da Shigaraki prima ancora che potesse toccare il suolo giapponese, Star and Stripe sta ora dimostrando la vera potenza americana. Ma il suo colpo finale potrebbe non essere abbastanza potente per finire l'erede di All For One, il cui obiettivo finale è sottrarre il Quirk: New Order.

Intuendo che la minaccia di Shigaraki vada estinta senza perdite di tempo, dato che il ragazzo pare potenziarsi a ogni minuto trascorso, Star and Stripe dà fondo a tutte le sue riserve e sferra quello che potremmo catalogare come il suo colpo finale.

Sfruttando le capacità del New Order, la donna impone una nuova condizione: l'aria intorno a lei deve assumere la forma di una sua gigantesca copia, pari a 1000 volte la sua dimensione. Shigaraki, che non può vedere questa copia, viene colpito con forza mostruosa, ma a quel punto l'eroina statunitense mette in atto la sua combo.

Combinando i raggi laser sparati dai jet intorno a lei, crea una lancia energetica, afferrata dalla copia d'aria e utilizzata per impalare il Villain. Questa mossa, denominata United Hypermax Output Laser, Keraunos, e paragonabile al Prominence Burn di Endeavor, non è però sufficiente. L'intento di Star and Stripe è prendere tempo affinché un bombardamento missilistico intercontinentale arrivi dalla base statunitense.

