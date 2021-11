My Hero Academia 331 e la trappola Star Wars: la citazione alla galassia lontana lontana

Kohei Horikoshi non è di certo nuovo a citazioni in My Hero Academia. Non mancano citazioni a Chainsaw Man e ad altri manga. Il mangaka ha però spesso ripreso le copertine di alcuni famosi albi occidentali della DC Comics e della Marvel per ricreare i suoi personaggi in quelle pose. Ora invece ha deciso di dedicare un omaggio a Star Wars.

L'universo di George Lucas ora finito nelle mani del colosso Disney ha sempre affascinato Horikoshi e per questo nel capitolo 311 di My Hero Academia c'è un palese richiamo a un famosissimo personaggio, presentato nella trilogia originale.

La battaglia con Shigaraki ha richiesto più energie del previsto e così Stars and Stripes chiede aiuto anche al suo comandante, Agbar. Già qui si nota una certa assonanza con Ackbar, diventato ormai un meme con "It's a trap". Horikoshi decide però di rincarare la dose nelle pagine finali del capitolo mostrando il comandante. Seppur non frontalmente, il comandante si intravede e la sua testa è quella di un calamaro.

Insomma, tra nome e forma di questo personaggio con un quirk animalesco, My Hero Academia ha omaggiato il comandante Ackbar di Star Wars. Ora resta da vedere se basterà il suo intervento per placare lo scontro che si sta tenendo nei cieli del mondo.