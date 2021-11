My Hero Academia 332, cosa succede se Shigaraki ottiene il New Order di Star and Stripe?

Il manga di My Hero Academia ha lasciato i fan a rimuginare su una domanda terrificante: cosa succederbbe se l'ibrido All For One - Tomura Shigaraki entrasse in possesso del quirk New Order di Star and Stripe?

Da quando è iniziata la battaglia tra All For One - Shigaraki e Star and Stripe, siamo venuti a conoscenza del potere quasi divino che l'eroina number one degli Stati Uniti ha a disposizione. I fan hanno teorizzato che questa battaglia potrebbe avere un finale disastroso: All For One che ruba il New Order dell'eroina. E, alla fine del capitolo 332, queste teorie sembrano avvicinarsi ad una conferma. Potete vedere qui il finale del capitolo di My Hero Academia a colori.

Star and Stripe ha utilizzato tutto ciò che era in suo potere, coinvolgendo alcune delle più distruttive armi segrete dell'America, per cercare di far fuori la nuova minaccia che rappresenta Shigaraki. Tuttavia, l'eroina number one d'America e la sua squadra non sono riusciti a fermarlo. La lotta si riduce a un feroce stallo: Star and Stripe potrebbe uccidere il nemico, ma sacrificando un pilota della sua squadra.

Questo si rivela essere un sacrificio che l'eroina number one non è disposta a compiere. Questo suo limite potrebbe costarle tutto, visto che l'ultima vignetta del capitolo mostra All For One - Shigaraki che finalmente riesce a mettere una mano sulla faccia di Star and Stripe, pronto ad attivare il suo quirk distruttivo.

Quello che succederà dopo questo momento potrebbe cambiare totalmente la posta in gioco per la battaglia finale di My Hero Academia. La prima domanda è cosa succederà dopo questo momento terribile tra All For One e Star and Stripe. Il cattivo potrebbe non disintegrarla completamente, almeno non prima di averle rubato il suo quirk e questa potrebbe essere la condizione per mettersi in salvo.

Ma, dato che Shigaraki la sta toccando, potrebbe essere anche lei in grado di usare New Order un'ultima volta per ribaltare completamente la situazione. Star e Stripe potrebbe morire, ma con poche parole potrebbe anche tenere New Order fuori dalle mani di All For One - Shigaraki o in qualche modo limitarne il potere, riuscendo magari a riscrivere le regole del potere del villain.

Ma se il nemico riuscisse a disintegrare la faccia e la bocca di Star and Stripe, quest'ultima non riuscirebbe a pronunciare la regola e il nome per utilizzare il suo quirk. Questo sarebbe il caso peggiore di tutti per i protagonisti.Potete avere qualche anticipo grazie agli spoiler del capitolo 333 di My hero Academia.

In molti fan di My Hero Academia si stanno chiedendo come Izuku Midoriya potrebbe vincere una battaglia finale contro All For One - Shigaraki in possesso del New Order. Tuttavia, ci sono ancora delle soluzioni per Deku per riuscire a vincere se dovesse accadere lo scenario peggiore.

Dopo tutto, questa storia è tutta incentrata su Izuku che passa dal non aver nessun potere all'averne multipli, inoltre da una vita solitaria è riuscito a farsi una cerchia di amici e compagni di battaglia, che morirebbero per lui. All For One - Shigaraki potrebbe aver davvero bisogno del New Order per eguagliare la potenza dell'intera squadra della Classe 1-A, magari potenziata anche quest'ultima da un nuovo potere del One For All?

Vi ricordiamo che è disponibile il capitolo 332 di My Hero Academia su Manga Plus.