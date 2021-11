My Hero Academia 332 data di uscita e teorie: tanti dubbi e una battaglia vicina alla fine

All for One è diventato una minaccia non solo giapponese, ma internazionale. Il super villain ha tante organizzazioni sotto il suo controllo che possono operare a livello mondiale, ma c'è già chi si è opposto a lui. In My Hero Academia ha fatto il suo esordio Stars and Stripes, l'eroina americana più forte.

Neanche il tempo di apparire che ha già dovuto sfoderare il suo quirk New Order per affrontare Tomura Shigaraki, o meglio un villain che ormai è un ibrido tra varie personalità, inclusa quella di All for One. Il nuovo essere riesce così a rispondere agli attacchi del nuovo personaggio di My Hero Academia, riuscendo a svicolarsi dal suo quirk. Stars and Stripes è però decisa a dare il tutto per tutto, usando anche armi di distruzione di massa.

My Hero Academia 332 ci porterà verso l'ultima fase di questa battaglia. Ancora non è chiaro come si concluderà lo scontro, appeso a un filo per Stars and Stripes. Sembra infatti che Shigaraki riesca a resistere a tutto senza troppi problemi, nonostante la potenza dell'americana. I missili Tiamat, sotto questo punto di vista, possono essere utile per sfruttare altra potenza di fuoco devastante e danneggiare così irrimediabilmente Shigaraki.

Lo scontro si dilungherà forse con un altro capitolo dopo il 332, concludendosi forse con un cliffhanger e una fuga. My Hero Academia 332 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 7 novembre 2021 alle ore 16:00 in varie lingue tra cui l'inglese.