My Hero Academia 332: il destino del mondo nelle mani di un ultimo, potente attacco

L'incredibile battaglia tra le forze del bene e quelle del male sta per giungere all'epilogo. Lo scontro tra Star and Stripe e Tomura Shigaraki si decide in My Hero Academia capitolo 332 con un ultimo, potentissimo colpo. Chi otterrà la vittoria, l'eroina venuta dagli Stati Uniti oppure l'erede di All For One?

Sta per calare il sipario sull'epica sfida che ha segnato l'ultima manciata di capitoli di My Hero Academia. A decidere le sorti della società degli eroi sarà un attacco finale scagliato da Star and Stripe. Se l'eroina americana dovesse fallire, allora Shigaraki avrà la possibilità di rubarle il Quirk e piegare il mondo intero ai suoi piedi.

Con la combo creata nel precedente capitolo, e conscia di non potercela fare senza un contributo esterno, Star and Stripe ha preparato il terreno per il colpo finale. I missili cruise internazionali lanciati dagli Stati Uniti d'America, il cui nome in codice è Tiamat, sono finalmente arrivati nel campo aereo giapponese. Shigaraki sta per essere vittima di un bombardamento a tappeto.

Per indirizzare con precisione l'attacco missilistico, però, Star and Stripe deve necessariamente annullare uno degli ordini imposti in precedenza attraverso il suo Quirk, ossia quello sui laser sparati dai jet alleati.

Intuendo quello che sta per accadere, e sfruttando i pochi millisecondi a disposizione, Tomura Shigaraki crea un'apertura nel terreno sottostante, nella quale si rifugia come se si trattasse di un bunker antiaereo. Il villain è vivo, ma solamente per un soffio. Il suo corpo è completamente ustionato e la sua carne ridotta a brandelli. Nonostante ciò, si getta nuovamente all'attacco.

Con anche quest'ultimo attacco fallito, per Star and Stripe il game over si avvicina. Vi lasciamo a un mostro infernale di nome Tomura Shigaraki e a data di uscita e previsioni su My Hero Academia 333.