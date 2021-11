My Hero Academia 332: un finale da capogiro a colori grazie al team di hexamandle

Kohei Horikoshi sta ultimando i preparativi per la nuova saga di My Hero Academia che si preannuncia davvero ricca di colpi di scena. Prima di riportare i riflettori sui protagonisti, l'autore ha fornito una prima anticipazione dell'azione che ci aspetta con una clamorosa battaglia tra l'attuale Hero n°1 degli USA e Shigaraki.

In appena pochi capitoli Kohei Horikoshi è riuscito a delineare, seppur parzialmente, la figura di Stars and Stripe, un'eroina forte, coraggiosa e ambiziosa. Nel capitolo 332 di My Hero Academia la n°1 degli USA ha sferrato quello che finora è senza alcun dubbio l'attacco più potente mai apparso nella serie, un micidiale colpo che per poco non eliminava del tutto l'avversario che si è rivelato abbastanza accorto da prendere delle contromisure più o meno efficaci.

Tuttavia, sfuggito al colpo diretto, Shigaraki si è diretto contro Stars and Stripes riuscendo persino a toccarle il volto con una mano. Il team di hexamandle ha voluto omaggiare quest'epica scena con una versione a colori della tavola conclusiva dell'ultimo capitolo, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che fornisce ulteriore epicità ad uno degli scontri attualmente più entusiasmanti della saga.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo combattimento, vi sta piacendo finora? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.