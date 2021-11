My Hero Academia 332: un essere infernale nato dalle tenebre

Una delle battaglie più intense di My Hero Academia è giunta al termine nel corso del capitolo 332. Chi avrà trionfato infine, il bene o il male? La resa dei conti finale tra Tomura Shigaraki e l’eroina statunitense Star and Stripe sancisce l’ascesa delle tenebre sul mondo intero.

Con la sua combo di attacchi spettacolari, Star and Stripe ha guadagnato il tempo utile affinché i missili cruise Tiamat richiesti al comando statunitense arrivassero nello spazio aereo giapponese. Per dirigerli con precisione contro Shigaraki, però, la Number One degli U.S.A. deve necessariamente annullare l’ordine che ha imposto in precedenza ai laser.

Ma Shigaraki non è più un combattente inesperto e grazie al contributo del maestro All For One, con cui sta lottando per la conquista del suo corpo, si rende conto delle intenzioni dell’avversaria. Per evitare il bombardamento aereo, avrà solamente una frazione di secondo a disposizione.

La gigantesca copia invisibile di Star and Stripe, easter egg degli Stand di Le Bizzarre Avventure di JoJo, impugna i missili Tiamat e li scaglia sul Villain. Per un attimo, la battaglia sull’oceano giapponese sembra essere giunta al termine. L’eroina dagli Stati Uniti d’America, tuttavia, si rende immediatamente conto di quanto accaduto. Quando ha rilasciato i suoi laser, Shigaraki ha creato un’apertura nel terreno sotto i suoi piedi per rifugiarsi dall’attacco missilistico. Il principe delle tenebre, ormai ridotto a brandelli e più simile a uno scheletro che a un umano, è ancora in vita, e si getta nuovamente all’attacco.

Con All For One ora alla guida del corpo, già in fase di rigenerazione, Shigaraki balza di jet in jet per avvicinarsi a Star and Stripe per rubarle il Quirk. L’eroina non ha però il coraggio di reagire, dato che altrimenti ci andrebbero di mezzo i suoi stessi uomini. Con il sorriso in volto, viene agguantata in volto dal villain infernale. Per lei è la fine? Vi lasciamo agli spoiler di My Hero Academia 333 e alla copertina fanmade di My Hero Academia Vol. 34.