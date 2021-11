My Hero Academia 332: un mostro infernale di nome Tomura Shigaraki

Il ragazzino sprovveduto che attaccò con il suo gruppetto di Villain il Liceo Yuei non esiste più. Man mano che la narrazione di My Hero Academia prosegue, Tomura Shigaraki diventa sempre più losco, potente, ma soprattutto diabolico. Il suo aspetto, infatti, è ora più simile a quello di un mostro infernale che a quello di un uomo.

L'allievo di All For One è vittima di una trasformazione fisica continua, cominciata durante la battaglia con Re-Destro, quando i suoi capelli passarono dal colore azzurro, a quello bianco. Non è dunque solo il suo potere a crescere a dismisura, ma anche il suo stesso aspetto fisico.

Nel corso del furente combattimento con Star and Stripe, Tomura Shigaraki è stato nuovamente oggetto di una mutazione estetica. Più vicino che mai ad abbandonare il suo corpo in favore di All For One, con cui sta lottando mentalmente, al nipote di Nana Shimura sono cresciuti i capelli, ora lunghissimi. È tuttavia solamente in My Hero Academia capitolo 332 che lo vediamo trasformarsi in un vero e proprio essere diabolico, la cui umanità è stata ridotta all'osso.

Vittima dei brutali attacchi dell'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America, e persino di un attacco missilistico internazionale, il corpo di Tomura è a brandelli. Con la carne carbonizzata e strappata di dosso, il Villain continua ad attaccare e sorridere in modo sadico nonostante ora sia più un cadavere ambulante che un essere umano.

Tuttavia, con All For One ora in possesso del suo fisico, l'auto rigenerazione rientra in funzione. Prima che torni alla normalità, passeranno solamente pochi minuti. Per Star and Stripe potrebbe però essere già troppo tardi.

E voi, cosa ne pensate del nuovo look infernale di Shigaraki, vi ha inquietato a sufficienza? Vi lasciamo infine a data di uscita e previsioni su My Hero Academia 333.