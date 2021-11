My Hero Academia 332: l'ombra insormontabile di All Might

Quanto è ingombrante la figura di All Might? Per Endeavor, il doversi confrontare con’un ombra così imponente è stato motivo di pene atroci, che lo hanno quasi portato a perdere la sanità mentale. In My Hero Academia 332 scopriamo che anche Star and Stripe si è dovuta misurare con l’ex numero uno giapponese.

Che la grandezza di All Might non sia ancora stata superata non è certo una novità che scopriamo in My Hero Academia capitolo 332. L’ex Simbolo della Pace è stato l’unico eroe professionista a mettere in ginocchio le forze del male, senza però sconfiggerle definitivamente, ad aver ispirato migliaia di aspiranti Hero e aver creato nella società una sorta di senso di protezione. Il suo essere inarrivabile, però, ha segnato psicologicamente tutti i suoi inseguitori.

Se Endeavor ha quasi perso la sua famiglia cercando di avvicinarsi alla vetta toccata da All Might, Star and Stripe ha invece dovuto fare i conti con sé stessa e il suo io interiore. In un flashback del più recente capitolo, l’autore Kohei Horikoshi riporta i lettori alla gioventù della più grande eroina d’America. In quel periodo, la donna apprese che nel suo Quirk: New Order era implicito un limite, un punto oltre cui l’Unicità non poteva andare. Come già risaputo, infatti, Star and Stripe può aumentare la sua forza a dismisura, ma non oltre un certo livello, un livello che All Might era riuscito a oltrepassare.

Per quanto il suo Quirk in teoria possa essere capace di qualsiasi cosa, ci sono dei limiti che non possono essere superati. Star and Stripe ha provato ad aggirarli in qualsiasi modo, senza però mai riuscirci. A un certo punto della sua vita, Cassie, questo il suo nome da civile, ha anche fatto i conti con il suo essere donna. Per alcuni, se la sua abilità non ha mai superato quella di All Might è infatti solamente per via del suo sesso.

Il livello di All Might è un punto a cui nessuno si è mai nemmeno lontanamente avvicinato. Puntare a raggiungere i suoi standard è una mera illusione, sia per Endeavor, che per Star and Stripe. Nonostante ciò, gli uomini al suo comando, che ora battagliano Shigaraki al suo fianco, le sono sempre stati vicini. Questo sentimento provato verso i compagni d’armi, però, potrebbe costare caro.

Vi lasciamo all'evoluzione del caos in My Hero Academia 332 e agli spoiler su My Hero Academia 333.