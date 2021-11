My Hero Academia 332: il sacrificio e la potenza degli USA approda su Manga Plus

In seguito ad un periodo tormentato ma senza grandi minacce, Kohei Horikoshi ha riacceso l’atto conclusivo di My Hero Academia con una delle battaglie più intense e importanti dell’intera opera, ripresa nel capitolo 332, che potete leggere sul sito e sull’applicazione Manga Plus.

Un rapido flashback ci riporta ai giorni di Star & Stripe all'accademia militare, dove era considerata una bestia, un mostro incredibilmente potente e pericoloso dai compagni, che non avevano nemmeno il coraggio di dirglielo direttamente. La scena torna poi nel presente, al violento e spettacolare scontro che l'eroina sta avendo con Tomura Shigaraki, o almeno una nuova e più pericolosa versione del Villain.

Elaborando una strategia precisa al secondo, grazie all’aiuto della sua squadra di piloti, e al gigantesco avatar, Star & Stripe riesce a ridirezionare Tiamat, l’attacco missilistico diretto al nemico, per poi scagliare un colpo impressionante, lo State-of-the-art Hypersonic Intercontinental Cruise Punch che causa un’onda d’urto incredibile. Nonostante l'attacco, probabilmente il più potente apparso finora nell’intera serie, questo nuovo Shigaraki riesce a sopravvivere, seppur con parti di pelle e carne interamente bruciati.

Sfruttando i poteri di Decadimento sul terreno infatti il Villain è stato in grado di nascondersi, e ora si sta dirigendo proprio verso la Pro Hero, rigenerandosi a vista d’occhio. Il capitolo si conclude con Shigaraki che afferra il volto di Star & Stripe, evidentemente indebolita dallo sforzo sovrumano fatto per ucciderlo. Per concludere vi lasciamo ai diversi riferimenti a Star Wars e Jojo apparsi nello scorso capitolo.