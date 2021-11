My Hero Academia 332: la splendida battaglia della squadra più forte

Sono bastati pochi capitoli a far brillare Star and Stripe, eroina apparsa per la prima volta nel primo film di My Hero Academia ma diventata ora canonica e importante anche per il manga di Kohei Horikoshi. La sua sfida è delle più difficili e My Hero Academia 332 continua con il suo approfondimento.

Soldatessa, si è sempre allenata insieme alla sua squadra ma ha sempre pensato di non poter reggere una forza maggiore perché donna. Come le fanno notare i membri della sua squadra, però, il New Order è già un quirk potentissimo seppur abbia qualche debolezza e, in quanto a super forza, è già potente abbastanza anche se non quanto All Might. Star and Stripe ripensa con nostalgia e gioia a quei momenti con il suo gruppo, che la sta sostenendo anche nel presente di My Hero Academia. Shigaraki sta sfruttando la sua forza per resistere al laser, mentre intuisce che l'americana si sta preparando con un nuovo attacco, facendo una scommessa.

Star and Stripe inizia la manovra dei missili abbandonando i laser e, sfruttandoli con l'atmosfera, inizia a preparare un pugno con i missili intercontinentali. Dal fondo oceanico emerge una figura nera a tutta forza, colpita dagli aerei. Star and Stripe colpisce causando un'esplosione che si intravede anche dai mari del Giappone con Endeavor che osserva, mentre l'acqua si sposta e mostra un foro. Da quel foro emerge uno Shigaraki quasi in fin di vita ma ancora pieno di energie. Mentre vola si rigenera e sfrutta gli aerei come appoggio, mentre Star and Stripe è ancora in aria, inerme.

Il Nomu esplode rompendo la formazione degli aerei, mentre Shigaraki con la mente di All for One arriva da Star and Stripe e le tocca la faccia. My Hero Academia tornerà la prossima settimana con l'esito dello scontro.