My Hero Academia 332 spoiler e immagini: il culmine scioccante della battaglia?

Ultimamente Kohei Horikoshi non ha lasciato un attimo di respiro per gli eroi. In Giappone la situazione è grave, ma anche nel resto del mondo di My Hero Academia non sorridono. Tuttavia c'è chi è voluto arrivare alla fonte del male come l'eroina americana che il mangaka ha presentato da pochi capitoli.

L'ingresso di Stars and Stripes nel manga ha coinciso con l'inizio di una battaglia strabiliante nei cieli. L'evoluzione di Shigaraki ha però reso le cose ancora più difficili e ora lo scontro sta per giungere al culmine con gli spoiler di My Hero Academia 332.

Il capitolo inizia con un flashback di Stars che si sta allenando in un campo militare. Gli altri cadetti la deridono perché non è in grado di diventare fisicamente più forte e in alcune didascalie racconta dei limiti del quirk New Order. Nel presente, i missili Tiamat stanno arrivando. Uno dei piloti chiede a Stars se sarà in grado di toccarli e lei conferma, ma dovrà lasciar andare la regola del laser. Chiede poi loro di costringere Shigaraki a rimanere fermo.

Shigaraki capisce che il laser non è l'attacco finale dato che riesce a rigenerarsi da quei colpi. Capisce che sta arrivando qualcos'altro e decide così di scommettere, mentre Star inizia un countdown. Appena termina la regola del laser, prende i missili a mezz'aria e dà loro un ordine. Una figura nera salta in cielo ma i piloti iniziano a sparare. Nel frattempo, i missili vengono ruotati e si dirigono verso Shigaraki. Tutti si ritirano per evitare l'impatto, con un'esplosione che si intravede addirittura dal Giappone.

Viene creato un buco nell'oceano, con il mare che si è ritirato, ma Shigaraki spunta fuori a tutta forza proiettandosi in cielo, mentre si sta rigenerando dalle ferite. Quello che era stato colpito prima non era il vero Shigaraki ma il Nomu che esplode e ciò causa la perdita della formazione aerea che proteggeva Stars. Shigaraki arriva Stars e le poggia una mano sulla faccia nell'ultima pagina di My Hero Academia 332. In basso sono disponibili alcune immagini tratte dal capitolo.