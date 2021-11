My Hero Academia 332: Star and Stripe mostra il suo limite definitivo

Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia è stato rivelato quello che potrebbe essere uno dei punti deboli dell'eroina number one degli Stati Uniti e il limite che un po' tutti gli eroi devono affrontare.

I fan del manga hanno già visto quanto il governo americano in My Hero Academia sia più restrittivo rispetto al Giappone e ha anche mostrato un concetto diverso di top hero rispetto a quelli a cui eravamo abituati. La minaccia di All For One e Tomura Shigaraki è però fuori scala anche per i più potenti eroi del mondo.

Star and Stripe finora ha combattuto molto intensamente, grazie non solo all'immenso e quasi divino potere concesso dal suo quirk, ma anche grazie alle devastanti armi americane. Ha inoltre rivelato la possibilità di uccidere Shigaraki se la situazione lo dovesse richiedere, e ha dichiarato che lei e la sua squadra sono disposti a dare la vita per la causa. Ma quando le vite hanno cominciato ad essere messe in gioco, i primi limiti dell'eroina si sono manifestati.

Il capitolo 332 della serie riprende proprio con la lotta di Star e Stripe contro Shigaraki, ed è chiaro che anche i suoi sforzi più impressionanti non sono affatto sufficienti per sconfiggere completamente il cattivo. Anche con l'aiuto della più grande arma dell'America nel capitolo 331 di My Hero Academia, niente di ciò che l'eroina è stata in grado di fare si è rivelato sufficiente per contenere Shigaraki

Semmai, è servito solo a rendere Shigaraki ancora più pericoloso, poiché è stato in grado di capire i limiti di ciò che il quirk New Order può fare. Shigaraki riesce a sfuggire al più forte attacco di Star e questo la lascia scoperta abbastanza a lungo per un contrattacco da parte del villain. Ma viene messa alla prova proprio quando uno dei suoi compagni piloti le urla di distruggere il suo aereo con Shigaraki sopra per riuscire a coinvolgerlo nell'esplosione.

Anche se poco prima aveva giurato che lei e i suoi compagni sarebbero morti sul campo se questo sarebbe valso la sconfitta del cattivo, sembra sia un'altra cosa per l'eroina sacrificare direttamente uno di loro di proposito.

È qualcosa che l'eroina americana sembra non sia disposta a compiere, e alla fine è proprio questa mancanza che fa guadagnare a Shigaraki abbastanza tempo per arrivare toccarle il viso con la sua mano, pronto ad attivare il suo tremendo quirk distruttivo.

Cosa ne pensate di questo momento? Cosa pensate che significhi per il futuro dell'eroina?