My Hero Academia 333: cosa succederà ad All For One adesso?

All For One è sempre stato il cattivo definitivo per gli eroi professionisti e aspiranti in My Hero Academia, con un quirk che permette a chi lo usa di rubare i poteri degli altri e aggiungere tali abilità a se stessi.

Con l'ultimo capitolo del manga, tuttavia, qualcuno ha messo un bastone tra le ruote ai piani del villain che porta lo stesso nome del suo quirk, così come ai piani del suo erede, Shigaraki. Con il mondo degli eroi ora molto diverso sia per gli eroi stessi che per i cattivi, cosa potrebbe riservare il futuro ad All For One?

Come i lettori del manga sanno, Star And Stripe è stata introdotta come l'eroe numero uno degli Stati Uniti d'America ed è entrata in scena per porre fine al regno di terrore di Shigaraki, anche se lei, purtroppo, non è stata in grado di sfuggire a questa battaglia integra.

Il giovane villain è riuscito a toccare Cathleen Bates e l'eroina a stelle e strisce è riuscita ad instillare un'ultima regola proprio al suo quirk prima che quest'ultimo venisse rubato dal giovane antagonista, facendo in modo che il New Order si ribellasse a tutti i quirk di Shigaraki.

Shigaraki così inizia a perdere i poteri che ha ricevuto grazie ad All For One con effetti disastrosi, poiché la disintegrazione dei quirk fa sì che il suo corpo subisca diverse piccole esplosioni. Naturalmente, il cattivo potrebbe detenere ancora il suo potere principale che gli dà anche il nome, ossia il All For One, grazie in parte al Dr. Garaki che ha creato una versione clonata della mostruosa abilità, ma il quirk originale potrebbe essere stato perso per sempre come conseguenza di questa battaglia.

Per quanto riguarda Shigaraki invece? My Hero Academia sembra aver messo a rischio il suo potere, anche se nulla è stato confermato, una probabile ipotesi è però che l'erede di All For One sarà ora libero dall'influenza del suo maestro, e potrebbe perdere tutti i quirk a cui aveva accesso tranne il New Order.

Ciò che questo potrebbe anche significare è che Shigaraki avrà un nuovo ospite nella sua mente: Star And Stripe, che potrebbe essere vista come una potenziale "Vestigia" del nuovo quirk che ha rubato, proprio come per i multipli quirk di Midoriya.

Invece voi cosa pensate che il futuro riservi al cattivo e al potere noto come All For One? Sentitevi liberi di farcelo sapere con un commento più sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.