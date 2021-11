My Hero Academia 333 data di uscita e previsioni: l'ordine perderà contro il caos?

Il Giappone per ora non è più il campo di battaglia principale tra giustizia e male. Mentre gli eroi si riposano alla Yuei, Kohei Horikoshi ha deciso di intrattenere i suoi lettori mettendo da parte il protagonista e tutti i personaggi che abbiamo conosciuto, dando risalto a un nuovo personaggio in My Hero Academia.

Il debutto di Star and Stripe ha convinto i lettori appassionati di My Hero Academia, ma le cose per l'eroina americana non si mettono di certo bene. La battaglia volante ha mostrato tutte le sue capacità ma ha spinto anche Tomura Shigaraki verso nuove vette. Con un'identità sempre più confusa, il super villain ha neutralizzato il potere New Order di Star and Stripe e si prepara ora a quello che sembra l'attacco finale.

Quella mano poggiata sul viso di Star and Stripe infatti non fa presagire nulla di buono. Cosa succederà in My Hero Academia 333? In questo momento, ci sono tre possibilità principali:

Tomura Shigaraki è ancora padrone del proprio corpo e decide di distruggere con il quirk Decay l'eroina americana, riducendola in polvere ma perdendo il suo quirk;

nel secondo caso, All for One riuscirebbe nel suo intento di ottenere il quirk New Order, spazzando poi via l'emblema degli USA, ottenendo una vittoria completa;

infine la terza possibilità è che Star and Stripe abbia usato improvvisamente il New Order su di sé, obbligandosi a diventare immune a tutti i quirk.

Difficile prevedere un esito diverso, ma in ognuno dei tre casi, l'eroina americana è alle strette visto che neanche il New Order può prevenire tutto. La protagonista di questo mini arco narrativo sembra quindi destinata a una brutta sconfitta. My Hero Academia 333 verrà pubblicato il 14 novembre 2021 su MangaPlus.