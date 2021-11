My Hero Academia 333: un elefante pronto a schiacciare il mondo ai suoi piedi

L’epico scontro frontale tra Star and Stripe e Shigaraki si è concluso in favore di quest’ultimo. I Villain hanno vinto la battaglia, ma la guerra è ancora aperta. Riuscirà l’esercito del male a conquistare la società degli eroi e All For One a piegare il mondo ai suoi voleri? Ecco il desiderio dell’antagonista di My Hero Academia in un’allegoria.

Il capitolo 333 dell’opera di Kohei Horikoshi, intitolato “Fantasma”, riprende con una tavola incentrata sul brutale mostro che è diventato Shigaraki. A parlare, però, non è il suo io, ma bensì All For One, che lentamente si sta impossessando della sua volontà.

Il re del male afferma di odiare il legame e la sinergia tra New Order e One For All, e che si sarebbe voluto appropriare del potere dell’eroina statunitense solamente una volta rubato quello del suo “fratellino”. Per evitare che Star and Stripe s’immischiasse nella faccenda, e per rallentare l’arrivo degli eroi internazionali sul territorio giapponese, All For One invitato i suoi fedeli a scatenarsi e a devastare l’ordine pubblico mondiale. Ciò, però, come abbiamo visto, non ha funzionato, dato che l’eroina degli USA ha aggirato le regole della comunità mondiale a modo suo.

Per raggiungere i suoi scopi, All For One brama di possedere One For All e al contempo New Order. Il primo dei due Quirk è la cristallizzazione del potere in grado di annichilire qualsiasi tentativo di risposta e abbinandolo all’Unicità americana l’intero pianeta si piegherebbe al volere del male. Questo suo folle desiderio viene espresso dall’autore Kohei Horikoshi attraverso una geniale allegoria: la zampa di un elefante pronta a schiacciare una colonia di formiche. All For One, rappresentato nel gigantesco animale, è intenzionato a mettere ai suoi piedi il governo mondiale, le formiche. Ricordiamoci però che anche dei topolini sono in grado d'intimorire e abbattere un elefante di grandi dimensioni.

Vi salutiamo lasciandovi a una teoria sulla libertà di Shigaraki e a spoiler e prime immagini di My Hero Academia 334.