My Hero Academia 333: sarà l'All For One a causare la disfatta di Shigaraki?

A trionfare nella lotta tra bene e male è stato infine Tomura Shigaraki, il quale ha messo fine ai giochi con l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America. Nonostante questo trionfo, però, il Villain di My Hero Academia si trova attualmente in uno stato critico: il suo All For One lo sta distruggendo dall'interno, come per una maledizione.

Come si poteva intuire dal cliffhanger finale del precedente appuntamento, in My Hero Academia 333 Shigaraki riesce a colpire l'avversaria con il suo Decadimento. Prima di ciò, però, riesce a sfruttare l'All For One per sottrarle il tanto ambito New Order. Proprio questo misfatto potrebbe infine causare la sua sconfitta finale.

Infatti, prima di esalare i suoi ultimi respiri l'eroina statunitense impone due ultime regole. La prima, fallimentare a causa dei suoi limiti, prevedeva che il suo corpo non si decomponesse al tocco del Villain, mentre la seconda agisce come una sorta di maledizione. Quando il New Order viene associato a un soggetto che possiede altri Quirk, come nel caso di Shigaraki, questo si ribella.

Non appena Tomura prova il suo nuovo potere, il suo corpo implode: al suo interno, lo spirito di Star and Stripe sta combattendo con ferocia per non lasciare che il Villain riesca nella sua missione. Sebbene la Number One Americana non sia riuscita a proteggere se stessa, prima di esalare il suo ultimo respiro è apparentemente riuscita a salvare il mondo. Con la sua ultima imposizione, né Shigaraki, né All For One possono sfruttare il potenziale di New Order.

Ma non solo, mentre all'interno di Shigaraki si apre un conflitto interno, che lo porta a perdere alcuni suoi Quirk, come il Reflect, all'esterno viene colpito dai raggi laser dei jet pilotati dalla compagnia di Star and Stripe. Con Endeavor in arrivo, per lui la disfatta potrebbe essere vicinissima. Vi lasciamo a quel che potrebbe accadere in My Hero Academia capitolo 334.