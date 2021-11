My Hero Academia 333 su Manga Plus: un sacrificio per la salvaguardia mondiale

Lo spettacolare scontro che Horikoshi ha imbastito negli ultimi appuntamenti di My Hero Academia continua nelle pagine del capitolo 333, ora disponibile su Manga Plus. La straordinaria potenza del New Order di Star & Stripe poteva essere una carta vincente, ma ancora una volta Shigaraki si è rivelato più resistente di quanto sembrasse.

Dal titolo Spettro il capitolo 333 si apre con una pagina dedicata ai pensieri del Villain, impegnato ad immaginare la collisione tra il One For All e il New Order. Proseguono i suoi ragionamenti mentre i lettori vengono riportati quasi subito sul campo di battaglia, con il volto dell'eroina americana coperto dalla mano di Tomura, che non esita a scatenare il suo Decadimento. Shigaraki si allontana dall'avversaria totalmente compiaciuto di aver rubato il New Order, uno dei Quirk più potenti apparsi finora nella serie.

Tuttavia, Star & Stripe è riuscita a dare un ultimo ordine prima di perdere la sua capacità: il New Order si ribellerà agli altri Quirk. Assistiamo quindi ad una scena caotica, capace però di rappresentare al meglio l'impressionante volontà della Pro Hero, disposta a sacrificare la propria vita per distruggere definitivamente Shigaraki.

Mentre ricorda il suo passato all'accademia militare e l'incontro con All Might, Star & Stripe saluta per un'ultima volta i compagni, mentre il suo corpo si dissolve per il Quirk di Tomura. Il capitolo si conclude con il faccia a faccia tra l'All For One e lo spettro di All Might, la coraggiosa Cathleen Bate.