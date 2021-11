My Hero Academia 333: l'ultimo ordine statunitense

Ce l’ha fatta. Tomura Shigaraki ha vinto lo scontro mortale con Star and Stripe. Il male ha infine trionfato sul bene, o questo è quello che traspare inizialmente. In realtà, come per una sorta di maledizione, attraverso il suo Quirk l’eroina impone due nuovi ordini che impediranno ai Villain di My Hero Academia di prevalere.

Dopo una manciata di pagine iniziali in cui All For One parla delle sue mire e delle sue brame, il capitolo 333 di My Hero Academia riprende con Tomura Shiagraki intento a rubare il New Order. Il ragazzo non ha solamente attivato il suo Decadimento per uccidere l’avversaria, ma al contempo ha usato l’All For One donatogli dal suo maestro per riuscire nella missione. Con un ultimo sprazzo di lucidità, però, Star and Stripe impone una nuova regola: il suo corpo non può decadere.

Ciò in realtà va oltre il suo potenziale, per immensa gioia di Shigaraki/All For One, e la sua struttura fisica cade lentamente in decomposizione. A quel punto, il Villain cerca di provare immediatamente il suo nuovo Quirk, ma è li che scatta la trappola dell’eroina statunitense.

L’ultimo ordine di Star and Stripe è stato come una sorta di maledizione. Intuendo quel che sarebbe accaduto, la morente Number One degli USA ha imposto che il New Order entrasse in conflitto qualora affiancato da altri Quirk. Dunque, l’Unicità statunitense non può in alcun modo coesistere con le centinaia di poteri di All For One, e come risultato di ciò il corpo di Tomura comincia a esplodere dall’interno.

Sebbene si trovi in fin di vita, pronta a esalare il suo ultimo respiro, il fantasma di Star and Stripe sta ancora lottando nell’anima di Tomura. Se lui e All For One non dovessero riuscire a liberarsi del Quirk, cedendolo per forza di cose a un senza Quirk come era Midoriya, allora per l’esercito dei Villain sarebbe la fine.

Vi lasciamo all'elefante di My Hero Academia 333 e a spoiler e immagini di My Hero Academia 334.