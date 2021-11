My Hero Academia 333 spoiler e immagini: una volontà incrollabile

Una guerra senza confini quella di My Hero Academia, che si è spostata dal Giappone al resto del mondo. Ormai tutti sono coinvolti nei piani malefici di All for One che, grazie ai rapporti consolidati costruiti in anni e anni di impero, è riuscito a tenere sotto scacco anche le organizzazioni internazionali.

Star and Stripe è intervenuta per provare a calmierare la situazione in Giappone e dare supporto al suo idolo All Might, ma non tutto è andato come previsto. C'è stata una battaglia aspra in My Hero Academia dove sono emersi i limiti del New Order, culminata con il gesto di Shigaraki che ha poggiato la sua mano sul viso dell'eroina americana.

Gli spoiler di My Hero Academia 333 con immagini ha mostrato il seguito di quel gesto. All for One è riuscito a estrarre il New Order da Star and Stripe, ottenendolo. La donna è ancora viva per ora, ma Shigaraki sta per utilizzare il New Order selezionando alcune regole. Tuttavia il suo corpo inizia a deformarsi, questo perché la volontà di Star and Stripe è insita nel New Order e ora sta combattendo nelle vestigia. All for One si trova così in difficoltà nelle vestigia, mentre l'eroina nella vita vera viene colpita dal Decay di Shigaraki.

La donna inizia a disintegrarsi e se ne va con un sorriso, mentre Shigaraki e All for One non hanno ancora concluso la loro battaglia. In basso sono disponibili le immagini trapelate sul capitolo.