My Hero Academia 333, il tragico destino di uno dei Top Hero

L'atto finale della serie manga originale di My Hero Academia ha dato il via ad un nuovo arco narrativo che segue il ritorno di Izuku Midoriya alla U.A. e lo ha fatto con una feroce battaglia tra Tomura Shigaraki e l'eroina numero uno degli Stati Uniti, Star and Stripe.

Non appena la battaglia è iniziata, la potenza dell'eroina ci aveva tranquillizzati sulla minaccia che Shigaraki sembrava rappresentare per il destino della società degli eroi. Purtroppo però, il potere di Star and Stripe si è rivelato inadatto ad affrontare quello che non è né Shigaraki né All For One ma un ibrido ancora senza identità.

Il capitolo 333 di My Hero Academia ha concluso la battaglia ma i timori dei fan erano già cominciati ad affiorare. Il vincitore della battaglia non è però colui che noi fan ci aspettavamo quando è iniziata: un fondamentale eroe è stato eliminato definitivamente, togliendo potenza allo schieramento dei protagonisti.

Prima che l'eroina fosse introdotta nella serie, All For One ha dichiarato apertamente quanto il quirk di quest'ultima fosse talmente forte da diventare uno dei pezzi più potenti del suo arsenale. Infatti, durante il combattimento, gli appassionati hanno potuto vedere perché All For One pensava ciò.

Il quirk di Star and Stripe, chiamato New Order, è praticamente ad un livello che potremmo definire divino. Purtroppo, man mano che il combattimento continuava, è stato anche mostrato quanto Shigaraki si fosse evoluto nella sua bestialità e nell'utilizzo delle abilità dei suoi quirk.

Il capitolo precedente della serie ha visto Shigaraki toccare con la mano la fronte di Star e Stripe. Questo evento ha anticipato il fatale destino della supereroina che poteva andare incontro ad una tragica morte e alla perdita del suo potere a favore del villain.

Il capitolo 333 della serie mostra che entrambe le cose si sono rivelate essere vere, poiché Shigaraki è stato in grado sia di rubare il New Order che di far letteralmente disintegrare l'eroina. Star and Stripe è riuscita però a tendere una trappola con il suo ordine finale al suo stesso quirk, ma così facendo si è lasciata indifesa per un singolo momento, sufficiente a subire l'effetto del quirk di Shigaraki.

Non sappiamo adesso cosa succederà, nel frattempo rimaniamo in attesa di come proseguirà My Hero Academia la prossima settimana. Vi ricordiamo che potete leggere My Hero Academia su Manga Plus.