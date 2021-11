My Hero Academia 333: le ultime, emozionanti parole di un grande eroe

Per la società degli eroi di My Hero Academia, la situazione sembra volgere di male in peggio. Gli aiuti arrivati da oltreoceano sono stati già messi fuori combattimento da Tomura Shigaraki, che diventa sempre più potente. Le ultime parole di un grande Pro Hero, però, lo segnano come una maledizione.

Kohei Horikoshi ha messo fine all'attuale battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Il potere travolgente dell'All For One ha portato uno degli eroi più amati a soccombere. Le ultime parole di questo Pro Hero, però, fanno cadere Shigaraki in trappola.

Star and Stripe, l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America che stava provando a soccorrere il Giappone senza il consenso della comunità internazionale, è morta. Sotto l'influenza del suo maestro, Tomura è riuscita non solo a toccarla con il Decadimento, ma anche a rubarle il suo prezioso Quirk, New Order. Prima che potesse riuscirci, però Cathleen Bate lancia la sua maledizione.

Prima di cedere alle forze del male, Star and Stripe pronuncia due ultimi ordini. Per evitare che la sua Unicità potesse favorire le forze del male, la Number One Hero impone che il New Order vada in contrasto se utilizzato da persone in possesso di altri Quirk. Star and Stripe avrebbe in realtà voluto proteggere anche se stessa con l'altro ordine impartito, ma fermare una minaccia globale in cambio della vita è un piccolo prezzo che è stata disposta a pagare.

Gli ultimi pensieri di Star sono rivolti affettuosamente ad All Might, fonte d'ispirazione e motivazione anche in punto di morte. Salvare il futuro è stato idealmente il modo in cui l'eroina ha ricambiato il favore che l'ex Simbolo della Pace le fece quando era solo una bambina. Vi lasciamo alla vittoria amara di My Hero Academia 333 e a quel che potrebbe succedere in My Hero Academia 334.