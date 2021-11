My Hero Academia 333: una vittoria amara, le irreversibili conseguenze della battaglia

Lo spettacolare scontro aereo tra Tomura Shigaraki e la Pro Hero Numero 1 degli Stati Uniti d'America, Star & Stripe, si è definitivamente concluso nel capitolo 333 di My Hero Academia, nel quale l'autore Kohei Horikoshi ha mostrato parte delle devastanti conseguenze derivate dalla battaglia.

Shigaraki, o almeno questa sua nuova forma avente i poteri di All For One, è riuscito infatti ad impossessarsi del New Order, il potente Quirk posseduto dall'eroina americana, che incapace di muoversi a causa delle energie consumate per uccidere quell'orribile minaccia, è stata velocemente raggiunta da Tomura. Prima di morire a causa del Decadimento però, Star & Stripe è riuscita ad impartire un ultimo ordine, stavolta direttamente alla sua capacità, dicendole di ribellarsi contro tutti gli altri Quirk di Shigaraki.

In tavole frenetiche e confuse, che passano dal combattimento nel mondo reale a quello interno a Shigaraki, i lettori assistono all'immensa potenza del New Order, capace di schiacciare e divorare le abilità minori, e affrontare direttamente l'All For One, come se fosse lo spettro di All Might, modello a cui la stessa Charlotte si è sempre ispirata.

Il sacrificio eroico di Star & Stripe lascia spazio ad una grande speranza, che il suo potere sia in grado di indebolire Shigaraki stesso, privandolo magari del Decadimento e di ogni altro singolo Quirk che possiede. Voi cosa ne pensate? Credete che New Order sarà in grado di eseguire le ultime volontà di Star & Stripe? Diteci la vostra opinione nei commenti.