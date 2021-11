My Hero Academia 334: l'addio di un eroe nella speranza rivolta al futuro

Star & Stripe, una delle figure eroiche più potenti dell'intero universo narrativo di My Hero Academia, ha tenuto testa alla nuova versione di Tomura Shigaraki sopra i cieli del Giappone, e nel capitolo 334 Horikoshi le ha dedicato una magnifica tavola dove ribadisce un messaggio centrale per il futuro degli eroi.

Rimanendo in linea con quanto preannunciato dal titolo del capitolo in questione, "Regalo d'addio", l'autore ha mostrato un aggiornamento riguardo la battaglia interiore di Shigaraki, dove il Quirk dell'eroina, seguendo il suo ultimo ordine, sta continuando ad affrontare le altre abilità. Il corpo di Cathleen Bate è svanito, distrutto dagli effetti del Decadimento, ma il suo spirito e la sua volontà rimangono vivi nel New Order, che apparendo come un orribile e gigantesco teschio minaccia Shigaraki e All For One.

Non potendo uccidere personalmente il giovane Villain, la sua manifestazione attraverso il Quirk pronuncia le seguenti parole: "Fino a quando le persone continueranno ad aiutarsi a vicenda, qualcuno erediterà la Volontà dell'Eroismo". Un messaggio diretto, deciso, che manifesta l'impressionante forza di Star & Stripe, una dei migliori Pro Hero, sacrificatasi nel tentativo di estirpare il male, e nonostante tutto ancora fiduciosa nei confronti delle prossime generazioni.

