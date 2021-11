My Hero Academia 334: il conto alla rovescia per la battaglia finale è cominciato

Nemmeno l'intervento di colei che era conosciuta come l'eroina più forte del mondo ha salvato la società giapponese. L'epica battaglia tra Shigaraki e la Number One degli Stati Uniti d'America ha però permesso ai protagonisti di My Hero Academia di guadagnare dell'altro tempo utile. Il countdown per la resa dei conti finale è cominciato!

Quello di Star and Stripe non è stato un sacrificio invano. Innanzitutto, l'eroina non ha permesso a Shigaraki d'impossessarsi il suo Quirk New Order, che è finito nella tomba con lei. Secondariamente, i suoi compagni d'armi hanno analizzato con attenzione lo scontro e i dati emersi sono stati affidati ai Pro Heroes giapponesi. Per ultimo, l'eroina che si ispirava ad All Might ha guadagnato del tempo preziosissimo.

A spiegare la situazione attuale ai ragazzi della Classe 1-A è Toshinori Yagi. Come affermato dall'ex Simbolo della Pace, Star and Stripe ha lasciato il mondo con un ultimo regalo d'addio. Grazie al suo intervento e al suo sacrificio, il giorno in cui il processo di trasformazione di Shigaraki si sarebbe dovuto completare è stato rimandato. A causa delle gravissime ferite subite, sia interne che esterne, il Villain sarà fuori dai giochi per almeno un'altra settimana.

Gli aspiranti eroi del Liceo Yuei, nelle veci di Deku, Bakugo e Shoto, dovranno sfruttare questo vantaggio per studiare i dati raccolti, escogitare una strategia vincente e farsi trovare preparati alla battaglia finale. Il conto alla rovescia è cominciato, il futuro della società è nelle mani del trio della Classe 1-A.

Vi salutiamo lasciandovi alla crisi di My Hero Academia 334 e a data di uscita e previsioni per My Hero Academia capitolo 335.