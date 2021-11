My Hero Academia 334: il dono americano: l'ultimo barlume di speranza

L’eroina venuta dagli Stati Uniti per salvare la società giapponese e ricambiare il favore che uno studente fuorisede le fece quando era ì una bambina, ha fallito la propria missione. Star and Stripe è morta, e Shigaraki è uscito vincitore dallo scontro. Questo, però, solamente all’apparenza. Ecco un ultimo grande dono in My Hero Academia 334.

Tomura Shigaraki, che è ora nel pieno controllo di All For One, ha vinto la battaglia, ma non la guerra. Prima di morire, infatti, Star and Stripe ha espresso il suo ultimo ordine: una sorta di maledizione che ha negato al Villain la possibilità di sfruttare New Order per i suoi loschi piani. Infatti, sebbene il Quirk americano sia ora nelle mani dell’antagonista, esso lo sta distruggendo dall’interno.

Per effetto dell’ultima volontà di Star and Stripe, il New Order non può in alcun modo coesistere con altri Quirk. Ciò significa che nell’anima di Shigaraki un furioso scontro è ancora in corso. Lo spirito dell’eroina numero uno degli USA sta combattendo anche da morta per il bene dei suoi fratelli in volo e dell’intera società mondiale.

Come vediamo in My Hero Academia 334, infatti, la Number One protegge il suo New Order, e nel frattempo strappa via alcuni dei Quirk in possesso di Shigaraki. Facendo ciò, Star ha fatto un ultimo, grosso dono al mondo. Come fa notare All Might nelle pagine finali del capitolo, il suo sacrificio ha permesso agli eroi giapponesi di guadagnare altro tempo prezioso: il corpo di Shigaraki non sarà pronto prima di un’altra settimana. Ora la speranza è affidata a Midoriya, Bakugo e Shoto, protagonisti di un ultima, meravigliosa vignetta.

Vi lasciamo al tradimento di My Hero Academia 335 e al fallimento di All For One in My Hero Academia 334.